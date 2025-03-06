Erzurum'da Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi

Erzurum\'da Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi

Valilik ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle proje yazma eğitimi verildi, bölgesel kalkınma hedeflendi.

06.03.2025 11:06
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Erzurum Valiliği ile Atatürk Üniversitesi arasında yapılmış olan ikili iş birliği protokolüne istinaden, bölgesel kalkınma projelerine ivme kazandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından Valilik personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının da (KUDAKA) sunumlarıyla destek verdiği Proje Yazma Eğitimi Etkinliği, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Orhan Yavuz Konferans Salonunda düzenlendi.

İki gün süren eğitim programında; proje döngüsü yönetimi, proje yazma teknikleri, bütçe planlaması, risk yönetimi ve projelerin izlenmesi-değerlendirilmesi gibi kritik konular ele alındı.

Programda konuşan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, projelerin şehirlerin ve bölgelerin gelişimindeki hayati rolüne vurgu yaparak, bu eğitimin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacağını ve katılımcılara proje yönetimi konusunda kapsamlı bir perspektif kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Eğitim kapsamında Öğr. Gör. Şule Erdilmen Ocak, "Proje Nedir? Proje Bileşenleri ve Kamu Projeleri" başlığı altında projelerin temel unsurlarını detaylandırırken, Öğr. Gör. Dr. Murat Bingöl ise "Proje Fikri Oluşturma Süreçleri" konusunu ele aldı. Sonraki oturumlarda Arş. Gör. Recep Kemal Kuzu, Avrupa Birliği ve Ufuk Avrupa projeleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak katılımcılara uluslararası fonlara erişim imkanlarından bahsetti. Eğitimin ikinci gününde ise DAP ve KUDAKA uzmanları, kurumlarının proje süreçlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktardılar. Ayrıca interaktif soru-cevap seansları katılımcıların proje yazma konusundaki çekincelerini gidermede etkili oldu.

Düzenlenen eğitim programı ile katılımcılara proje yönetimi ve yazımı konularında detaylı bilgi ve becerinin kazandırılması, bölgenin kalkınmasına yönelik projeler üretme konusunda farkındalık sağlanması amaçlandı. Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolüne istinaden ayrıca 2025 yılı içerisinde yeni eğitim planlamaları yapılarak katılımcıların kendi alanlarında projeler geliştirme konusunda yeni kazanımlar elde etmeleri için destek olunacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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