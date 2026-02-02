Erzurum'da kızaklarla kıyasıya yarış - Son Dakika
Erzurum\'da kızaklarla kıyasıya yarış
02.02.2026 09:14  Güncelleme: 09:16
Erzurum'un Olur ilçesinde ilk kez düzenlenen Akdağ Hızek Festivali, renkli görüntüler ve eğlencelerle dolu anlar sundu. Etkinlik, sömestir tatilinin son günü, farklı yaş gruplarından katılımcılarla coşkuyla geçti.

Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen "Akdağ Hızek Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Olur Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenen Akdağ Hızek Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Akdağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivale, her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar kar tüneline ayrı ilgi gösterdi.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili mesire alanında düzenlenen etkinlikte, belediye tarafından hazırlanan kızaklarla çocuklar doyasıya eğlenirken, veliler de çocukluk günlerini yeniden yaşadı. Sömestir tatilinin son gününde düzenlenen festival, çocuklara moral ve motivasyon sağladı. Festival kapsamında Olur Belediyesi tarafından katılımcılara cağ döneri ve çay ikramı yapıldı. Etkinlik alanında bazı araçlar, kızakların kayganlaştırdığı zeminde patinaj yapınca vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Akdağ Hızek Festivali, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Kış mevsiminde, sömestir tatilinde öğrencilerimizin ve velilerimizin keyifli vakit geçirmesi amacıyla böyle bir etkinlik planladık" dedi.

Başkan Ergün, önümüzdeki yıllarda mevsim şartlarını gözetmeksizin mesire alanında daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Festivalimize katılan tüm hemşehrilerimize ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

