Erzurum'da sağanak ve dolu arı kovanlarına zarar verdi

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Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, arı kovanlarına zarara verdi.

Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran yağmur ve dolu, Düzyurt Mahallesi'ne bağlı Tazeköy mezrasında bulunan arı kovanlarına zarar verdi. Deredeki su seviyesinin artması ile birlikte Selman Ateş'e ait arı kovanları suya kapıldı. Arıcının imdadına Tekman Belediyesine ait iş makinaları yetişti. Sağanak yağış dolu ve sel nedeniyle 60 arı kovanı zarar gördü. - ERZURUM