Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, kent merkezinde taşkınlara sebep oldu. Vatandaşlar, su akıntılarına karşı polis bariyerlerini kullanarak yolun karşısına geçmek zorunda kaldı.

15.07.2024 14:54
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Erzurum'da yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin Erzurum ve çevresi için verdiği yağış uyarısı, öğlen saatlerinde etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkili olan yağış, kent merkezinde yine taşkınların olması sebep oldu. Erzurum en işlek yerlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımdan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zaman zaman ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı vatandaşların su akıntılarına karşı polis bariyerlerini kullanarak geçtiği görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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