Erzurum\'da Şehitlerin Anısına \'Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi\' Başlatıldı

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Erzurum'da yaşamış ve vatan için canlarını feda etmiş 357 şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla 'Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi'ne başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Çini ve Seramik atölyelerinde, "Aziz Hatıralarımıza Vefa" projesi kapsamında, 25 özel gereksinimli birey ve 50 korunmaya muhtaç öğrenci tarafından hazırlanan çini eserleri inceledi.

Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi" Erzurum'da yaşamış ve vatan için canlarını feda etmiş 357 şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla başlatıldı. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Çini ve Seramik atölyelerinde gerçekleştirilen bu projede, 25 özel gereksinimli birey ve 50 korunmaya muhtaç çocuk, Türk Çini sanatından esinlenerek hazırladıkları eserlerle şehitlerimizin hatıralarına vefa borçlarını somut bir şekilde ortaya koydular. Türk Çini sanatı ürünü olan Türk Bayrağı ve şehitlerin isminin yer aldığı el yapımı çini tabaklar hazırlanarak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde 357 Şehit yakını aileye korunma ve bakım altındaki çocuklar tarafından verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Engelli vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın, her birini yüreğimize kazıdığımız aziz şehitlerimizin isimlerini işleyerek ortaya çıkardıkları her eserde kıymetli bir iz var. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehit yakınlarımıza hediye edilecekler. Güzel yüreklerine sağlık." dedi. - ERZURUM