Erzurum\'da Şoförler Oda Seçimi Heyecanı

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçim heyecanı başladı. 2015-2017 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan ve 20 yılı aşkın süre yönetimde görev alan Naci Altay, yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Altay'ın bu hamlesi, şoför esnafı arasında büyük yankı uyandırdı.

"Esnafın derdine derman olacağız"

Naci Altay, adaylık açıklamasında esnafın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacağını vurguladı. "Yılların getirdiği tecrübeyle, şoförlerimizin haklarını korumak ve odamızı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için adayım" diyen Altay, sektörel sorunlara kalıcı çözümler üretme sözü verdi. Geçmişte hayata geçirdiği projelerle tanınan Altay, yeni dönemde de esnafın sesi olmayı hedefliyor.

Seçimde rekabet kızışıyor

Odanın mevcut başkanı Yücel Karakaya'nın da genel kurulda aday olması beklenirken, Altay'ın dönüşü seçim yarışına yeni bir soluk getirdi. Şoför esnafı, genel kurul öncesi adayların projelerini ve vizyonlarını yakından takip ediyor. Altay'ın deneyimi ve iddialı çıkışları, seçim sürecini daha da hareketlendirecek gibi görünüyor.

Esnafın gözü genel kurulda

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulu, şoför camiası için dönüm noktası olmaya aday. Altay'ın liderliğinde yeniden şekillenebilecek oda yönetimi, esnafın beklentilerini karşılamak için yoğun bir çalışma dönemine hazırlanıyor. Genel kurulun tarihi yaklaştıkça, gözler adayların vaatlerine ve projelerine çevrildi. - ERZURUM