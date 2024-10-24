Erzurum\'da Spor Altyapısı İçin Önemli Ziyaret

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AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak' ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Selami Altınok, "Ziyaretimizin ana teması şehrimizde faaliyet gösteren stadyumun yenileme çalışmaları ve atlama kulelerinin iyileştirilmesi üzerine oldu. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle, Erzurum'un spor altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine daha iyi ve kapsamlı ev sahipliği yapabilmesi hedefleniyor.

Kadim şehrimizin spor alanındaki verimliliğini artırmak ve gençlerimize daha fazla imkan sunmak adına atılan her adım, şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Spor'un cazibe merkezi olan şehrimizi, hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Şehrimize gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı sayın bakanımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM