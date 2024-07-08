Erzurum'da Su ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Su ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum\'da Su ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu, kanalizasyon, depo, fosseptik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerdeki depoların bakım ve onarımı tamamlandı, yeni depolar inşa ediliyor. Ayrıca su sayacı değişimi, terfi merkezi ve ENH hattı gibi çalışmalar da yapıldı.

08.07.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu, kanalizasyon, depo, fosseptik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü 2024'ün ilk altı ayında 101 kilometre içme suyu ve 32 kilometre kanalizasyon hattı yaptı. Çalışmalar kapsamında 6 ayda 4 adet yeni depo inşa eden ekipler, ilçelerdeki 6 deponun da bakım ve onarımını tamamladı. Öte yandan 3 adet fosseptik, 10.301 adet su sayacı değişimi, 5 adet terfi merkezi, 5 adet ENH hattı yapılmış olup, Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım, onarım ve revizyon çalışmaları devam ediyor. ALO 185 çağrı hattına gelen talepler anında ilgili birimlere aktarılarak 8.495 adet içme suyu, 10.642 adet kanal arızası giderildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlimizin dört bir sathında altyapı konusunda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Erzurum'da belediyecilik tarihinde görülmemiş bir seferberlik ruhuyla 25 bin 66 km yüz ölçüme sahip ilimizin altyapısını 10 yıldır yeniden inşa ediyoruz. Bugün ESKİ Genel Müdürlüğü nüfusa oranla yaptığı yatırımlarla Türkiye'de rol model haline gelmiştir. Şuan altyapı konusunda elde ettiğimiz başarı ve ivmenin altında kuşkusuz muhtarlarımızla kurduğumuz koordine, istişare ve ekiplerimizin özverili çalışması yatmaktadır. Ekiplerimiz ilçelerde adım atmadık mahalle bırakmadı. 20 ilçede altyapı çalışmalarımız sürüyor. Bölge bölge, nokta nokta, dağ-taş demeden görev yapıyoruz." dedi.

Eski Depolar Yenileniyor

İçme suyu çalışmalarına ilişkin bilgi veren ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, "İlçelerimizde su kaybına neden olmaları sebebiyle ekonomik ömrünü tamamlamış su depolarını yıkarak yenilerini inşa ediyoruz. En önemli vazifemiz vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz, kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmektir. Bu nedenle mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat aralıksız şekilde hizmet veriyoruz. Yeni içme suyu depolarımızın inşaatları da hızla devam ediyor." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Su ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 11:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Su ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement