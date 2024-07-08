Erzurum\'da Su ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu, kanalizasyon, depo, fosseptik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü 2024'ün ilk altı ayında 101 kilometre içme suyu ve 32 kilometre kanalizasyon hattı yaptı. Çalışmalar kapsamında 6 ayda 4 adet yeni depo inşa eden ekipler, ilçelerdeki 6 deponun da bakım ve onarımını tamamladı. Öte yandan 3 adet fosseptik, 10.301 adet su sayacı değişimi, 5 adet terfi merkezi, 5 adet ENH hattı yapılmış olup, Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım, onarım ve revizyon çalışmaları devam ediyor. ALO 185 çağrı hattına gelen talepler anında ilgili birimlere aktarılarak 8.495 adet içme suyu, 10.642 adet kanal arızası giderildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlimizin dört bir sathında altyapı konusunda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Erzurum'da belediyecilik tarihinde görülmemiş bir seferberlik ruhuyla 25 bin 66 km yüz ölçüme sahip ilimizin altyapısını 10 yıldır yeniden inşa ediyoruz. Bugün ESKİ Genel Müdürlüğü nüfusa oranla yaptığı yatırımlarla Türkiye'de rol model haline gelmiştir. Şuan altyapı konusunda elde ettiğimiz başarı ve ivmenin altında kuşkusuz muhtarlarımızla kurduğumuz koordine, istişare ve ekiplerimizin özverili çalışması yatmaktadır. Ekiplerimiz ilçelerde adım atmadık mahalle bırakmadı. 20 ilçede altyapı çalışmalarımız sürüyor. Bölge bölge, nokta nokta, dağ-taş demeden görev yapıyoruz." dedi.

Eski Depolar Yenileniyor

İçme suyu çalışmalarına ilişkin bilgi veren ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, "İlçelerimizde su kaybına neden olmaları sebebiyle ekonomik ömrünü tamamlamış su depolarını yıkarak yenilerini inşa ediyoruz. En önemli vazifemiz vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz, kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmektir. Bu nedenle mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat aralıksız şekilde hizmet veriyoruz. Yeni içme suyu depolarımızın inşaatları da hızla devam ediyor." dedi. - ERZURUM