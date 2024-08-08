Erzurum\'da Temmuz Ayında 20 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Erzurum'da jandarma bölgesinde Temmuz ayında 20 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Temmuz ayı içinde 20 yaralamalı-ölümlü kazada, 8 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 47kişi yaralandı. 2024 yılı ilk yedi ayında ise 114 yaralamalı-ölümlü kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi, 36 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplam 247 kişi yaralandı. - ERZURUM