Kış aylarında Erzurum ve çevresinde yaban hayatına destek için yapılan çalışmalar devam ediyor.
Erzurum'a bağlı Olur ilçesi Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Oltu Şefi Yusuf Haşhaş ve Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır, Kaban Devlet Avlağında Yaban Hayatını Korumak için buğday ve ot dağıtımı gerçekleştirdi - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Yaban Hayatına Destek Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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