Erzurum'da Yaban Keçisi Av İhalesi Yapılacak - Son Dakika
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Erzurum'da Yaban Keçisi Av İhalesi Yapılacak

Erzurum\'da Yaban Keçisi Av İhalesi Yapılacak
01.07.2026 11:42
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Erzurum Doğa Koruma Müdürlüğü, 7 yaban keçisi avı için 2,1 milyon lira değerinde ihale açıyor.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü, av turizmi kapsamında 7 yaban keçisi kotasının avlattırılması için ihaleye çıkıyor. İki ayrı ihalenin toplam muhammen bedeli ise 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum DKMP Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, av turizmi kapsamında yabancı avcı kotalarının satış işi için kapalı teklif usulüyle ihale yapılacak.

İhalenin ilk bölümünde Gökdere ve Özdere Devlet Avlaklarında bulunan 4 yaban keçisi kotası av turizmi kapsamında avlattırılacak. Bu parti için muhammen bedel 1 milyon 200 bin lira, geçici teminat bedeli ise 36 bin lira olarak açıklandı.

İkinci bölümde ise İkisu ve Kirazlı Devlet Avlaklarında yer alan 3 yaban keçisi kotası ihale edilecek. Bu partinin muhammen bedeli 900 bin lira, geçici teminat bedeli ise 27 bin lira olarak belirlendi.

Böylece Erzurum'da toplam 7 yaban keçisi kotası için düzenlenecek ihalenin toplam muhammen bedeli 2 milyon 100 bin liraya ulaştı.

İhale, 7 Temmuz 2026 Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek. İlk parti saat 14.00'te, ikinci parti ise saat 14.30'da kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İhaleye yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş "Av Turizmi İzin Belgesi"ne sahip acenteler katılabilecek. İhale dokümanının her parti için 2 bin 500 lira karşılığında satın alınması zorunlu olurken, isteklilerin şartnamede belirtilen belge ve teminatları eksiksiz olarak ihale komisyonuna sunmaları gerekiyor.

Öte yandan ihale şartnamesinde, ihale komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli belirlemekte serbest olduğu da belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Ekonomi, Erzurum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Yaban Keçisi Av İhalesi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Yaban Keçisi Av İhalesi Yapılacak - Son Dakika
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