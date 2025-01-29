Erzurum'da Yatırım Projeleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Yatırım Projeleri Toplantısı Yapıldı

Erzurum\'da Yatırım Projeleri Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. 2025 yılında toplam 810 yatırım projesinin mevcut olduğu ve bu projelerin toplam tutarının 101 milyar 559 milyon 909 bin TL olduğu belirtildi.

29.01.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
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Erzurum'da yılın ilk "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Çiftçi, şu bilgileri paylaştı: "İlimizde 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 810 adet yatırım projesi mevcut olup bu projelerin toplam tutarı 101 milyar 559 milyon 909 bin TL'dir. 2024 yılı harcama oranı ise yüzde 72,55 olarak gerçekleşti. Projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı yüzde 43,65'tir. 810 adet projenin 328'i tamamlanmış, 305'i devam ediyor, 133'ü ihale aşamasına gelmiş, 35'i henüz tamamlanmamış, 9'u ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına baktığımızda Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 33, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 168, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 75, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğünün 221, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 129 proje ile ön sıralarda yer aldığını ifade edebiliriz."

Vali Çiftçi'nin konuşmasından sonra, Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Devlet Su işleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir; bir sunumla yürütülen çalışmalar hakkında koordinasyonu bilgilendirdi.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Yatırım Projeleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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