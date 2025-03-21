Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezi başta olmak üzere her tarafı beyaza bürüdü.

Anadolu'da sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü bir kez daha yerini buldu. Erzurum'da bir süredir sıcak geçen havaların ardından kuvvetli kar yağışı başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili olurken kent merkezinde da özellikle trafikte zaman zaman olumsuzluklara neden oldu. Belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Erzurum'da 416 yerleşim alanının köyü henüz ulaşıma açılamadı. Bu arada Erzurum şehir merkezinde bazı esnaflar aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kuşların aç kalmaması için uygun yerlere yem bıraktı.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini, yağışların Erzurum ve çevresinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini ifade ettiler. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, Erzurum ve çevresinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM