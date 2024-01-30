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Erzurum'da Yoğun Sis Hava Trafiğini Aksattı - Son Dakika
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Erzurum'da Yoğun Sis Hava Trafiğini Aksattı

Erzurum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçaklar Trabzon'a yönlendirildi, Erzurum Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Erzurum\'da Yoğun Sis Hava Trafiğini Aksattı
30.01.2024 - 09:40,  Güncelleme: 09:45
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Erzurum'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini aksattı. Erzurum'a inmesi gereken uçaklar Trabzon'a indi.

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren yoğun bir sis tabakası oluştu, sürücüler görüş mesafesinin kısalmasıyla zorluk yaşadı. Sis nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pisti pas geçerek Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi. Erzurum yolcuları, Trabzon Havalimanı'ndan otobüslerle Erzurum Hava Limanı'na taşındı. İnişte güçlük çeken uçaklar, güvenli bir şekilde Trabzon'a inmek zorunda kaldı. Erzurum Havalimanı, iniş ve kalkışlara kapatılarak tedbir amaçlı geçici bir süreliğine hizmet dışı bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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