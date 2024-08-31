Narman Peri Bacaları: Kapadokya'ya benzeyen doğa harikası - Son Dakika
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Narman Peri Bacaları: Kapadokya'ya benzeyen doğa harikası

Narman Peri Bacaları: Kapadokya\'ya benzeyen doğa harikası

Erzurum Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alan Narman Peri Bacaları, doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu kırmızı rengini alan peri bacaları, yaz aylarında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bölgede ayrıca sosyal tesis ve piknik alanı da bulunuyor.

31.08.2024 12:07
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Ziyaretçilerinin ilk bakışta Kapadokya sandığı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları artık turistlerin uğrak duraklarından birisi oldu.

Colorado Kanyonu'nu andıran coğrafyası, kimilerine göre de Kapadokya'ya benziyor. Erzurum Narman- Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresindeki su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıl önce oluşan doğa harikası Narman Peri Bacaları-Kırmızı Periler Diyarı keşfedilmeyi bekliyor. Topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu kırmızı rengi aldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülüyor. Erzurum'un ekoturizminin önemli destinasyonlarından biri olan kanyonda, yaz aylarında; çadır kampları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto safari gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Peri bacalarının hemen yanı başında bir sosyal tesis ve piknik alanı da bulunuyor. Peri bacaları Narman İlçesi'nin güneyinde, Narman-Pasinler Otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Narman Peri Bacaları: Kapadokya'ya benzeyen doğa harikası - Son Dakika

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