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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Sanal Suçlar ve Dolandırıcılık Konularında Toplumu Bilinçlendiriyor - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Sanal Suçlar ve Dolandırıcılık Konularında Toplumu Bilinçlendiriyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 'Sanal Suçlar' ve 'Dolandırıcılık' konularıyla ilgili vatandaşın suçtan korunması ve bilinçlenmesi amacıyla broşür dağıtma ve afiş asma gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Sanal Suçlar ve Dolandırıcılık Konularında Toplumu Bilinçlendiriyor
10.01.2024 - 12:16,
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü suç ve suçluya yönelik toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu faaliyetler çerçevesinde; Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, "Sanal Suçlar" ve Dolandırıcılık" konuları ile ilgili vatandaşın suçtan korunması ve daha bilinçli hale getirilmesi amacı ile broşür dağıtan polis, ayrıca halkın yoğun olduğu yerlere afiş asarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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