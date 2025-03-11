Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş ve Yolcu Sayısı Arttı - Son Dakika
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Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş ve Yolcu Sayısı Arttı

Erzurum Hava Limanı\'nda Uçuş ve Yolcu Sayısı Arttı

2025'in ilk iki ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 216 bin 603 kişi uçtu; uçuş sayısı bin 320.

11.03.2025 10:23
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in ilk iki ayında 216 bin 603 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Ocak-Şubat aylarında toplam bin 320 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde bin 285 iç hat ve 35 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam bin 291 uçuş gerçekleşti ve 211 bin 187 kişi uçtu.

Erzurum'da Ocak-Şubat ayında 214 bin 620 kişi iç hatlar ve bin 983 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum'dan bin 207 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 2 bin 90 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 27 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, erzurum, Dhmi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş ve Yolcu Sayısı Arttı - Son Dakika

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