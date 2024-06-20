Erzurum Havaalanında Mayıs Ayında 90 Bin Kişi Uçtu - Son Dakika
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Erzurum Havaalanında Mayıs Ayında 90 Bin Kişi Uçtu

Erzurum Havaalanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Mayıs ayında yaklaşık 90 bin kişinin uçuş yaptığını açıkladı. 2024 yılının Mayıs ayında ise 615 uçuş gerçekleşti ve toplamda 90 bin 115 kişi uçtu. İç hatlarda 600 uçuş, dış hatlarda ise 15 uçuş gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 731 iç hat uçuşu ve 101 bin 964 kişi uçmuştu. Erzurum Havaalanı'ndan bir ayda 88 bin 676 iç hat ve 4 bin 39 dış hat yolcusu hizmet aldı. Ayrıca, Mayıs ayında 536 ticari uçuş gerçekleşirken toplamda 581 ton yük trafiği yaşandı.

20.06.2024 12:15
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Erzurum Havaalanından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Mayıs ayı içinde takribi 90 bini kişi uçtu.

Erzurum Havaalanından 2024 yılının Mayıs ayında 615 uçuş gerçekleşti ve toplam 90 bin 115 kişi uçtu. Mayıs ayı içinde Erzurum Havalimanından 600 iç hat ve 15 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 731 iç hat uçuşu gerçekleşti ve 101 bin 964 kişi uçmuştu. Erzurum'da bir ayda 88 bin 676 iç hatlar ve 4 bin 39 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Mayıs ayı içinde Erzurum'dan 536 ticari uçuş olurken toplam 581 ton yük trafiği yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Havaalanında Mayıs Ayında 90 Bin Kişi Uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Havaalanında Mayıs Ayında 90 Bin Kişi Uçtu - Son Dakika
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