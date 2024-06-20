Erzurum Havaalanında Mayıs Ayında 90 Bin Kişi Uçtu

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Erzurum Havaalanından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Mayıs ayı içinde takribi 90 bini kişi uçtu.

Erzurum Havaalanından 2024 yılının Mayıs ayında 615 uçuş gerçekleşti ve toplam 90 bin 115 kişi uçtu. Mayıs ayı içinde Erzurum Havalimanından 600 iç hat ve 15 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 731 iç hat uçuşu gerçekleşti ve 101 bin 964 kişi uçmuştu. Erzurum'da bir ayda 88 bin 676 iç hatlar ve 4 bin 39 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Mayıs ayı içinde Erzurum'dan 536 ticari uçuş olurken toplam 581 ton yük trafiği yaşandı. - ERZURUM