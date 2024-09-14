Erzurum Havalimanı 2024 Ağustos Verileri Açıklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 106 bin 708, dış hat yolcu trafiği 160 oldu. Böylece ağustosta toplam 106 bin 868 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 743, dış hatlarda 10 olmak üzere toplamda 753'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 949 ton oldu.

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 799.287, uçak trafiği 5.269, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.885 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM