Erzurum Havalimanı Mart İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Erzurum Havalimanı Mart İstatistikleri Açıklandı

Erzurum Havalimanı Mart İstatistikleri Açıklandı
09.04.2026 09:15
Mart'ta Erzurum Havalimanı'nda 112 bin 626 yolcuya hizmet verildi, yük trafiği 939 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 111 bin 597, dış hat yolcu trafiği bin 29 oldu. Böylece Mart ayında toplam 112 bin 626 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 763, dış hatlarda 10 olmak üzere toplamda 773 sefere ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mart ayında toplamda 939 bin 395 ton oldu.

2026 (3 Aylık) gerçekleşmeler

3 aylık (Ocak - Mart) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 351 bin 968, Uçak trafiği 2 bin 338, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 milyon 265 bin 734 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı Mart İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
SON DAKİKA: Erzurum Havalimanı Mart İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
