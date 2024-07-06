Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Milli Eğitim Akademisi\'nin Erzurum\'da kurulması için çağrıda bulundu

Yerel

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Milli Eğitim Akademisi'nin Erzurum'da kurulması için çağrıda bulundu.

Güzel, Erzurum'un bu konuda yeterli birikime sahip olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Akademisi için en uygun adresin Erzurum olduğunu belirtti.

"Erzurum'un ilim diyarı olması, iki üniversitesi, 230 yataklı Öğretmenevi, 38 bin metrekare kapalı alanı 70 dönümlük arazisi ve 480 yataklı Erzurum Hizmetiçi Merkezi gibi önemli yatırımlar Erzurum'u öncelikli kılmaktadır" diyen Güzel, açıldığı günden beri Erzurum Hizmetiçi Eğitim Merkezinin bir nevi Akademi görevi yaptığını, mevcut yatakhaneleri, araçsal gereçleri, sınıfları, laboratuvarları, dinlenme salonları, simultane tercüme yapan birimleri, spor salonu, yemyeşil ağaçlarla süslü geniş bahçesi ve konumuyla açılacak Milli Eğitim Akademisi için biçilmiş kaftan olduğunu belirtti.

Kurulacak Milli Eğitim Akademisi için Erzurum'da Hizmet içi Merkezi dışında Palandöken ilçesindeki boşaltılan Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi gibi kapalı alanı ve arazisi olan alternatif imkanların bulunması Erzurum'u avantajlı kıldığını vurgulayan Güzel, Erzurum Kalkınma Vakfı olarak, başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Erzurum milletvekillerine, STK'lara ve bölge basınına önemli görevler düştüğünü hatırlattı.

Sosyo ekonomik parametreleri bir hayli gerilerde olan Erzurum için bu kazanımın can suyu olacağını belirten Güzel, tüm Erzurumluların bu konuyu sahiplenmeleri gerektiğini kaydetti. - ERZURUM