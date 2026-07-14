Tanfer: 15 Temmuz\'da darbeler dönemi tarihe gömüldü

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da darbeler dönemi tarihe gömüldü. Millet olarak hainlere karşı her daim uyanık olacağız." dedi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik, beraberlik ve kahramanlık ruhunun tüm dünyaya gösterildiği bir destan olduğunu ifade eden Tanfer, o gece milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak iradesine sahip çıktığını söyledi.

Tanfer mesajında şu ifadelere yer verdi: "FETÖ Terör Örgütü'nün hain planlarını hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği alçak darbe girişimine karşı milletimiz, sarsılmaz iradesiyle tarihimizin en karanlık gecelerinden birini destansı bir direnişe dönüştürmüştür. Yediden yetmişe tek yürek olan aziz milletimiz; demokrasisine, istiklaline ve geleceğine sahip çıkarak hainlere geçit vermemiştir.

"15 Temmuz'da darbeler dönemi tarihe gömüldü"

O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşlarımız, şanlı tarihinden ve yüreğindeki imandan aldığı güçle iradesine kasteden hainleri bozguna uğratmıştır. FETÖ'nün ve iş birlikçilerinin yaptıklarını asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletimizin iradesine kast eden tüm hainlere karşı daima uyanık olacağız. 15 Temmuz'da darbeler dönemi tarihe gömüldü. Bizlere düşen en önemli görev; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve o gece ortaya konulan milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Dadaşlar diyarı kadim şehrimiz Erzurum'un yiğit evlatları da o gece Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi meydanları doldurarak vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmıştır. Erzurum, geçmişine yakışır şekilde vakur duruşuyla milli iradenin, demokrasinin ve özgürlüğün en güçlü sesi olmuştur. 15 Temmuz gecesi şehadete ulaşan 251 kahramanımıza Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 15 Temmuz, milletimizin hürriyetine ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en güçlü simgesidir. Bu vesileyle milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden alçak darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM