Erzurum Kent Konseyi'nden 3 Temmuz mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum Kent Konseyi'nden 3 Temmuz mesajı

Erzurum Kent Konseyi\'nden 3 Temmuz mesajı
03.07.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. Yıldönümünün Milli Mücadeleyi Dadaşlarla birlikte başlattığını ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere 3 Temmuz 1919'da şehre gelişinin ve milli mücadeleyi Dadaşların yanında başlatmasının Erzurum...

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. Yıldönümünün Milli Mücadeleyi Dadaşlarla birlikte başlattığını ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere 3 Temmuz 1919'da şehre gelişinin ve milli mücadeleyi Dadaşların yanında başlatmasının Erzurum için kıvanç kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Tanfer,' 'Erzurum Kongresi, istiklal ateşinin yakıldığı kutlu mücadelenin bir eseridir." dedi.

'3 Temmuz'da Erzurum'da Doğan İstiklal Güneşi'

Başkan Tanfer, 106 yıl önceki coşku ve heyecanı yaşadıklarına, Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 57 gün ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'yi teşkilatlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da Anadolu topraklarına ayak Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'yi teşkilatlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basışını takiben, Havza-Amasya-Tokat-Sivas- Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum'a gelmiştir. Erzurum Kongresi'ne giden yolda atılmış çok önemli adımlardan birisi olarak kabul ettiğimiz 3 Temmuz 1919 günü, bir milletin yeniden şahlanışına ve bağımsızlığa giden yolda her türlü engelin aşılmasına şahitlik etmiştir. Çünkü, ülkenin kaderini belirleyen belirleyen Erzurum Kongresi ve ardından toplanan Sivas Kongresi, 3 Temmuz'da Erzurum'da doğan istiklal güneşinin ve bu günde başlatılan kutlu mücadelenin bir eseridir. Dört bir yanı düşmanla çevrilmiş, yorgun ama hürriyet sevdalısı bir ülkenin kaderini belirleyen Erzurum Kongresi, istiklal ateşinin yakıldığı kutlu mücadelenin bir eseridir.

3 Temmuz 1919'da Erzurum'a teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 'Bu milletle neler yapılmaz ki' dedirten de, 106 yıl önce bugün hürriyet aşkıyla şekillendirilen işte bu tablodur. Yine bugün, Mustafa Kemal Paşa'nın hemşehrileri Dadaşlarla birlikte milli sınırlar içerisinde vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün şiar olarak kabul edilip, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği 'Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarına başlanıldığı gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve Aziz vatanımız uğruna dünden bugüne canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi'nden 3 Temmuz mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı İşte yeni takımı Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

10:29
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:22
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
15:16
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
15:16
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 10:55:18. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi'nden 3 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.