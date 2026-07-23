Erzurum kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Erzurum kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlanıyor

Erzurum kongresi\'nin 107\'nci yıl dönümü kutlanıyor
23.07.2026 16:34  Güncelleme: 16:36
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Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü, fener alayı, kortej yürüyüşü ve temsili canlandırma ile kutlandı. Törenlerde konuşan yetkililer, kongrenin milli mücadeledeki önemini vurguladı.

(ERZURUM)- Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı. Fener alayı, kortej yürüyüşü ve temsili canlandırmanın yapıldığı program bu yıl Güçlendirme çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan tarihi kongre binasında değil, binasının bahçesinde gerçekleştirildi.

Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü, kentte iki güne yayılan özel programlarla kutlandı. Kutlamaların ilk adımı 22 Temmuz Çarşamba akşamı atıldı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Erzurum Kalesi'ne kadar düzenlenen Fener Alayı'nın ardından, kale önünde "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikler 23 Temmuz günü Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayarak Kongre Binası'na yapılan kortej yürüyüşüyle sürdü. Burada halk oyunları gösterisiyle karşılanan katılımcılar, Kongre Binası Bahçesi'nde Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Törenlere, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Hacımüftüoğlu, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Mücadele'nin 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladığına dikkati çekerek, "O dönem bir tarafta dağılmış bir ordu, diğer tarafta hürriyetinden taviz vermeyen inançlı bir millet vardı. Erzurum Kongresi; manda ve himayenin reddi, milletimizi Anadolu'dan silmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruştur" dedi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise kongrenin tarihi kararlarını hatırlatarak, "107 yıl önce alınan 'Vatan bir bütündür, parçalanamaz' ve 'Manda ve himaye kabul olunamaz' ilkeleri, Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya duyurmuştur. Bu irade, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da manevi güç kaynağımız olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar; kent semalarında heyecan yaratan muharip uçak gösterisi, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan yerel basın sergisi ile "Milli Mücadelede Erzurum ve Erzurum Kongresi" paneliyle devam etti. Kongre kutlamaları kent genelinde çeşitli konserler ve spor turnuvaları ile 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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