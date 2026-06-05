Erzurum Müzesi Geçici Olarak Kapandı - Son Dakika
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Erzurum Müzesi Geçici Olarak Kapandı

Erzurum Müzesi Geçici Olarak Kapandı
05.06.2026 09:25
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Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, deprem güçlendirme ve restorasyon nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle Cumhuriyet tarihi açısından büyük önem taşıyan Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, depreme karşı güçlendirme ve kapsamlı restorasyon çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı. Müzede bulunan tarihi eserler, restorasyon süreci boyunca çağdaş konservasyon standartlarına uygun altyapıya sahip Ankara Resim ve Heykel Müzesi depolarında geçici olarak muhafaza edilecek.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, binada gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda yapının mevcut haliyle güvenli kullanımının mümkün olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Deprem güçlendirmesi ve restorasyon kararının ardından müze koleksiyonundaki eserlerin korunması için Erzurum genelinde uygun bir geçici alan arandığı, ancak gerekli iklimlendirme, güvenlik, yangın önleme ve uzman personel altyapısına sahip bir alanın kısa sürede oluşturulamayacağının tespit edildiği aktarıldı.

"Taşıma işlemi kalıcı değil, geçici bir koruma tedbiridir"

Kamuoyunda eserlerin şehirden tamamen taşındığına yönelik oluşan endişelere yanıt verilen açıklamada, uygulamanın kalıcı bir taşıma işlemi olmadığı, geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıdığı vurgulandı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara, İzmir ve Erzurum Resim ve Heykel Müzeleri koleksiyonlarının bir bütün olarak değerlendirildiği ve ortak koleksiyon yönetimi anlayışıyla bu tür geçici muhafaza işlemlerinin uzun yıllardır uygulandığı ifade edildi.

Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi daha güçlü vurgulanacak

Restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, müzenin yenilenen teşhir ve tanzim düzeniyle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacağı bildirildi. Hayata geçirilecek yeni müzecilik kurgusunda, Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ve binanın Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki yerinin daha güçlü şekilde vurgulanacağı, Türk görsel sanatlarının gelişimini yansıtan çağdaş bir sergileme anlayışının ziyaretçilerle buluşturulacağı kaydedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tarihi yapının ve müze koleksiyonunun güvenliğini sağlama amacı taşıyan çalışmalar bittiğinde, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi'nin daha güçlü ve nitelikli bir yapıyla şehre hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Müzesi Geçici Olarak Kapandı - Son Dakika

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