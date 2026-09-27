Erzurum Palandöken'de jandarma devriyesine koşan çocukların görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de jandarma devriyesine koşan çocukların görüntüleri paylaşıldı

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Erzurum Palandöken\'de jandarma devriyesine koşan çocukların görüntüleri paylaşıldı
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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Börekli Köyü İlkokulu çevresinde devriye yapan jandarma ekipleri, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Devriyeyi gören çocuklar askerlere koşarak sarıldı; Jandarma Genel Komutanlığı yaka kamerası görüntülerini paylaştı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Börekli Köyü İlkokulu çevresinde emniyet ve asayiş uygulaması yürüten jandarma ekipleri, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Okul bahçesinde devriye görevini gerçekleştiren jandarma personelini fark eden minik öğrenciler, büyük bir mutlulukla askerlere doğru koştu.

Koşarak jandarma personelinin yanına gelen ve askerlere sımsıkı sarılan çocukların sevinci adeta yürekleri ısıttı. Jandarma Genel Komutanlığı, o anlara ait yaka kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Koşarak geldiler, sımsıkı sarıldılar. Devriyemizi gören çocuklarımızın mutluluğu, yaka kameramıza böyle yansıdı" ifadelerine yer verdi.

Görüntülerde, jandarma personelinin de kendilerine sarılan çocukları kucaklayarak yakın ilgi gösterdiği ve onlarla yakından ilgilendiği görüldü. Köy halkı ve sosyal medya kullanıcıları, asker ile çocukların bu iç ısıtan buluşmasına büyük beğeni gösterdi.

Kaynak: İHA
PalandökenGüvenlikJandarmaErzurumGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de jandarma devriyesine koşan çocukların görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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