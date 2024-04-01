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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Sezonu Erken Açtı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Sezonu Erken Açtı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Sezonu Erken Açtı

Erzurum'da sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi, bahar aylarına rağmen hala ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken, çeşitli etkinlikler ve konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin ve spor severlerin ilgi odağı olan Palandöken, yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor.

01.04.2024 10:32  Güncelleme: 10:37
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Erzurum'da sezonu erken açan Palandöken'de bahar aylarına rağmen halen sezon devam ediyor.

Tüm pistlerini kayağa ve diğer aktivitelere açık tutan Palandöken, dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip önemli bir kayak merkezi olarak ifade ediliyor. Bu yıl sezonu diğer kayak merkezlerine göre daha erken açan ve yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu imkanlar ve alternatif etkinliklerle meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da tatil imkanları sağlayan Palandöken, yurt içinde olduğu gibi yurt dışından da talep görüyor.

"Her türlü kış sporu imkanı var"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken'de çeşitli kategorilerde kayak ve snowboard yarışmaları düzenlendiğini, kar festivallerinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Tesislerimizi kent merkezinde ve havaalanına oldukça yakın. Dördü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunuyor. Kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcut. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 5 bin kişi. Bu imkanlar, ziyaretçilerimiz rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip. Kolay Pistler: 30 adet, Orta Pistler: 12 adet, Profesyonel (Zor) Pistler: 9 adet ve Doğal Pistler: 5 adet olarak değerlendiriliyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 kilometreyi buluyor. En uzun kayak parkuru 12,5 kilometre uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplamda 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor. 19 adet lift ise saatte 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip" dedi.

Palandöken'de hem tatil yapan hem de bahar ayları olmasına rağmen gönüllerince kayak zevki yapan misafirlerin hallerinden oldukça memnun oldukları görüldü. Palandöken'de ziyaretçiler, kayak biletlerini ve diğer hizmetleri kolayca çevrim içi olarak satın alabiliyor. Bu dijitalleşme, bilet alımını ve rezervasyonları daha pratik hale getirdi. Bu özellikler, Palandöken'i akıllı ve kullanıcı dostu bir kayak merkezi haline getirirken, aynı zamanda güvenlik, erişim kolaylığı ve konforu artırıyor. Palandöken Kayak Merkezi bu haliyle yaklaşık 15 bin kişiye aynı anda kayak yapma imkanı sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Sezonu Erken Açtı - Son Dakika

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