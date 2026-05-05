Erzurum Polis Meslek Eğitim Müdürü Özdemir, Siirt Emniyet Müdürü oldu
05.05.2026 22:56
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet teşkilatında yapılan yeni atamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bu kapsamda Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erzurum Polis Meslek Eğitim'in Tecrübeli Müdürü Özdemir, Siirt Emniyet Müdürü oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Mehmet Özdemir, 1972 yılında Konya'da doğdu. Çeltik ilçesine bağlı Küçükhasan Mahallesi'nde ikamet eden İdris Özdemir'in oğlu olan Mehmet Özdemir, Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu. Daha önce Ankara, Artvin, Konya ve Malatya illerinde görev yapan Mehmet Özdemir, 2022 yılı kararnamesi ile 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özdemir, görev yaptığı illerde bir çok başarılı operasyonlara da imza attı.

Saha Tecrübesi ile Kritik Sorumluluklar Üstlendi

Mehmet Özdemir, meslek hayatı boyunca Ankara, Artvin ve Konya gibi illerde asayiş, güvenlik ve idari şubelerde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. Bu görevleri sırasında yerel güvenlik dinamiklerini yönetme ve toplumsal huzuru tesis etme konularında derin uzmanlık kazandı. Özdemir, özellikle emniyet teşkilatının operasyonel kabiliyetini artıran ve idari mekanizmaları güçlendiren projelerde aktif rol aldı. 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldikten sonra ise Polis Başmüfettişi sıfatıyla teşkilat içi denetim mekanizmalarında kritik sorumluluklar üstlendi.

Özdemir Başarılı Bir Eğitim Müdürü

Özdemir'in kariyerinin en belirgin özelliklerinden birini, geleceğin emniyet mensuplarını yetiştirmeye adadığı yıllar oluşturuyor. Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesinde müdür yardımcılığı yaparak başladığı eğitimcilik serüvenini, Sivas POMEM Müdürü olarak bir üst seviyeye taşıdı. Bu görev süresince yeni polis memurunun teşkilata kazandırılmasında bizzat pay sahibi oldu. Eğitimci kimliğiyle emniyet teşkilatının insan kaynağı kalitesini artırmayı hedefleyen Özdemir, disiplinli ve modern eğitim anlayışıyla bu alanda saygın bir yer edindi. Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir'in Pazartesi günü göreve başlayacağı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

