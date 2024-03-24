Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ESKi Yetkilileri İçme-Kullanma Suyu İçin Bir Araya Geldi

Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ESKi yetkililer içme-kullanma suyu için bir araya geldi.
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, halkın kullanımına sunulan içme-kullanma suyunun kaynağından musluğa kadar güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunulmasının denetleme ve izleme çalışmalarını yürütüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halka güvenli ve sağlıklı içme-kullanma suyu sunulmasından sorumlu olan Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) ile yapılan çalışmaları değerlendirmek, muhtemel problemleri çözmek, yaşanabilecek sorunları zamanında önlenmek ve iş birliğini daha da güçlü hale getirmek amacıyla istişare toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Şube Müdürleri, İlçe Şefleri ile Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yöneticileri katıldı. - ERZURUM
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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