Erzurum Şenkaya'da çoban Semih Gök, ayı riskine karşı 3 İngiliz turisti çadırına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Şenkaya'da çoban Semih Gök, ayı riskine karşı 3 İngiliz turisti çadırına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum Şenkaya\'da çoban Semih Gök, ayı riskine karşı 3 İngiliz turisti çadırına aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum Şenkaya\'da çoban Semih Gök, ayı riskine karşı 3 İngiliz turisti çadırına aldı
Haber Videosu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çoban Semih Gök, Liksor Deresi yakınında çadır kuran üç İngiliz turisti ayı tehlikesi nedeniyle kendi çadırına davet etti. Gök'ün yemek, çay ve pekmez ikram ettiği turistler, dağ havasında güvenli ve sıcak bir gece geçirdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğanın kucağında yankılanan samimi bir dostluk hikayesi, Anadolu insanının yüreğindeki karşılıksız sevgiyi ve misafirperverliği bir kez daha gözler önüne serdi. Liksor Deresi mevkiinde çobanlık yapan Semih Gök, vahşi doğanın ortasında ayı tehlikesiyle karşı karşıya kalan üç İngiliz turiste çadırının kapılarını açarak adeta insanlık dersi verdi.

Şenkaya ilçesinin eşsiz doğal güzellikleri arasında bisikletleriyle keşfe çıkan üç İngiliz turist, hava kararınca Liksor Deresi yakınlarında yol kenarına çadır kurdu. O sırada bölgede hayvanlarını otlatan ve yaban hayatının risklerini iyi bilen yöre çobanı Semih Gök, bölgede sık sık ayı görüldüğünü hatırlayarak turistlerin can güvenliğinden endişe duydu. Yabancı misafirlerin tehlikeye açık bir alanda geceyi geçirmesine gönlü elvermeyen fedakar çoban, hiç tereddüt etmeden turistleri kendi çadırına davet etti.

Kültürler ve diller farklı olsa da gönül köprülerinin kurulduğu o sıcak çadırda, Anadolu'nun bereketli sofrası paylaşıldı. Semih Gök'ün ikram ettiği sıcak yemekleri yiyip, demli çay eşliğinde derin bir sohbete dalan İngiliz turistler, Şenkaya'nın dondurucu dağ havasında içlerini ısıtan bir misafirperverlikle karşılaştı. Turistlere pekmez de ikram eden Çoban Semih, kendine has üslubuyla adeta yürekleri ısıttı. Dil engelini samimi gülüşler ve kalpten gelen hareketlerle aşan grup, gecenin karanlığında doğanın ortasında unutulmaz ve keyifli anlar yaşadı.

Şenkaya'nın Liksor Deresi'nden yansıyan bu iç ısıtan kareler, sadece bir güvenlik önlemini değil; rengi, dili ve ırkı ne olursa olsun kapısına gelen yabancıyı 'Tanrı Misafiri' bilip bağrına basma noktasında, Anadolu insanının irfanını bir kez daha herkese gösterdi.

Kaynak: İHA
Kuran-ı KerimYemek TarifiŞenkayaErzurumGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:11:43. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Şenkaya'da çoban Semih Gök, ayı riskine karşı 3 İngiliz turisti çadırına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android