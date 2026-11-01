Erzurum Şenkaya\'da çoban Semih Gök, ayı riskine karşı 3 İngiliz turisti çadırına aldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğanın kucağında yankılanan samimi bir dostluk hikayesi, Anadolu insanının yüreğindeki karşılıksız sevgiyi ve misafirperverliği bir kez daha gözler önüne serdi. Liksor Deresi mevkiinde çobanlık yapan Semih Gök, vahşi doğanın ortasında ayı tehlikesiyle karşı karşıya kalan üç İngiliz turiste çadırının kapılarını açarak adeta insanlık dersi verdi.

Şenkaya ilçesinin eşsiz doğal güzellikleri arasında bisikletleriyle keşfe çıkan üç İngiliz turist, hava kararınca Liksor Deresi yakınlarında yol kenarına çadır kurdu. O sırada bölgede hayvanlarını otlatan ve yaban hayatının risklerini iyi bilen yöre çobanı Semih Gök, bölgede sık sık ayı görüldüğünü hatırlayarak turistlerin can güvenliğinden endişe duydu. Yabancı misafirlerin tehlikeye açık bir alanda geceyi geçirmesine gönlü elvermeyen fedakar çoban, hiç tereddüt etmeden turistleri kendi çadırına davet etti.

Kültürler ve diller farklı olsa da gönül köprülerinin kurulduğu o sıcak çadırda, Anadolu'nun bereketli sofrası paylaşıldı. Semih Gök'ün ikram ettiği sıcak yemekleri yiyip, demli çay eşliğinde derin bir sohbete dalan İngiliz turistler, Şenkaya'nın dondurucu dağ havasında içlerini ısıtan bir misafirperverlikle karşılaştı. Turistlere pekmez de ikram eden Çoban Semih, kendine has üslubuyla adeta yürekleri ısıttı. Dil engelini samimi gülüşler ve kalpten gelen hareketlerle aşan grup, gecenin karanlığında doğanın ortasında unutulmaz ve keyifli anlar yaşadı.

Şenkaya'nın Liksor Deresi'nden yansıyan bu iç ısıtan kareler, sadece bir güvenlik önlemini değil; rengi, dili ve ırkı ne olursa olsun kapısına gelen yabancıyı 'Tanrı Misafiri' bilip bağrına basma noktasında, Anadolu insanının irfanını bir kez daha herkese gösterdi.