Erzurum Teknik Üniversitesi, Enerji ve Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikalarını Aldı

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Akademik ve bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra kampüsteki alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), uluslararası geçerliliği olan TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetimi Sistemi ve TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandı.

Mevcut enerji yönetim sistemi performansını değerlendiren ETÜ, karbon ayak izini küçültmek ve doğayı korumak amacıyla politikalarını değiştirerek enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğini artırdı. Yapılan düzenlemeler sonrasında Türk Akreditasyon Kurumu (TUIRKAK) tarafından değerlendirilen ETÜ, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası aldı.

Ayrıca yönetim sisteminin hata ve kusurlarını azaltarak oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi hedefleyen ETÜ, birimlerinde sistemsel düzenlemeler yaparak TS EN ISO 9001: 2018 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını yerine getirdi ve TUIRKAK tarafından tescillendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin kaynaklarını daha etkili kullanmak amacıyla 2023 yılından itibaren köklü değişiklikler yaptıklarını ifade ederek: "Belirlediğimiz kalite politikası doğrultusunda tüm birimlerimizde düzenlemeler yapıyoruz. Bu düzenlemeleri yaparken çevreyi ve doğayı göz önünde bulundurarak enerji tasarrufumuzu artırmaya çalışıyoruz. Öte yandan kurum performansımızı ve işletme süreçlerimizi de iyileştirmek amacıyla ilgili birimlerimiz yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamdaki tüm çalışmalarımızın ardından TUIRKAK'a başvurumuzu yaptık ve 2024 Ocak ayındaki denetimlerden başarıyla geçerek hem Enerji Yönetim Sistemi standartlarını hem de Kalite Yönetim Sistemi standartlarını sağlayarak sertifikalarımızı aldık. Bu süreçte emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM