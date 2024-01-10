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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı'ndan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı'ndan Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oral, gazetecilik mesleğinin toplumsal bilinci arttırmak ve kamu yararını ön planda tutmak açısından önemli olduğunu vurgulayarak, basın çalışanlarının emeklerini takdir etti ve demokrasinin işlerliği için doğru bilgilendirme ve haber alma hakkının korunmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı\'ndan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:14
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Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Halkın gözü ve kulağı olan, çok zor şartlar da çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz mümkün değil. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Medya kuruluşlarımızın herhangi bir kısıtlama olmadan dünyanın her yerinde olup biteni vatandaşa aktarma hakkına sahip olması demokrasinin bir gereğidir." diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kendilerine yüklenen görevleri hakkıyla yerine getiren yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının takdire şayan emeklerini, halkın doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının, demokrasinin işlerliği acısından önem taşıdığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Ticaret Borsası Başkanı'ndan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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