Erzurum Ticaret Borsası\'ndan Hınıs İlçesi Akören İlkokulu\'na Destek

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Erzurum Ticaret Borsası'nca sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hınıs İlçesi Akören İlkokulu öğrencilerinin sınıf ve bireysel ihtiyaçları karşılandı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın destekleri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Sevil İlhan öncülüğü ve Gönüllüleri'nin katkılarıyla, Hınıs ilçesi Akören Köyü ilkokulunun zemin döşemeleri, PVC Pencereleri, Sınıf perdeleri ile öğrencilerin kışlık mont ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen destek projenin açılış ve etkinlik programına, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, Başkan Vekili Fatma Hocaoğlu, Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak, Hınıs Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ile diğer protokol üyeleri katılımı ile gerçekleştirildi.

Bugün gerçekleştirilen açılış ve etkinlik programına Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, Başkan Vekili Fatma Hocaoğlu, Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak, Hınıs Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde zemin döşemeleri, PVC sınıf pencereleri, Sınıf perdeleri ile öğrencilerin kışlık mont ihtiyaçları karşılanarak eğitimlerine katkı sağlandı. Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, öğrenci ve okul öğretmenleri ile de sohbet edip, öğrencilere eğitime yönelik telkinlerde bulundular.

Başkan Oral: Eğitime yapılan çalışmaları önemsiyoruz

Erzurum Ticaret Borsası olarak eğitime yapılacak her türlü çalışmaya destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral "Borsa olarak Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Hınıs İlçesi Akören Köyü ilkokulumuzun sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamda Kaymakamımız Sayın Onur Bektaş ile Belediye Başkanımız Sayın Serdal Şan'ın teşrifleri ile birlikte bugün hem sınıf açılışımızı hemde etkinliklerimizi birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadık. İnşaallah eğitim noktasında desteklerimiz gönüllülerimizin destekleriyle devam edecek. Ayrıca bugünkü etkinliğimize büyük emek sağlayan Borsamız Genel Sekreter Yardımcısı Sevil İlhan'a da teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM