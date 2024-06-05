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Erzurum'un Aşkale ilçesinde ses yarışması düzenlendi.

Aşkale Gençlik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğünün organize ettiği ve ilçe genelindeki okul öğrencilerinin sahne aldığı Aşkale Ses yarışmasında hem katılımcılar hem de aileleri büyük heyecan yaşadı.

Aşkale Hükümet konağı önünde düzenlenen yarışmaya Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı vekili Muhammet Takım, Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Pekşen, Meslek Yüksekokulu Müdürü Mutlu Kundakçı, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, meclis üyeleri ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşkale Gençlik Hizmetleri Merkezi Müdürü Kadir Turan günün anlamına uygun kısa bir konuşma yaptı ve ardından yarışmaya geçildi.

Sunuculuğunu Oktay Parlar'ın yaptığı yarışmada yarışmacılar güzel ve bir o kadarda zor eserleri seslendirdiler. İzleyenlerin keyif aldığı güzel bir müzik programı sergilendi.

Yarışmada jüri üyeliğini TRT THM Erzurum sanatçısı Mahmut Kıvanç, Taner Mutlu ve Rıdvan Akkuzu yaparken yarışmada dereceye giren sesleri ayırmakta oldukça zorlandılar.

Mahmut Kıvanç ve Taner Mutlu sahnede izleyicilere müzik ziyafeti sundular.

Dereceye giren ilk üç öğrenci için, birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın takdim edilirken diğer yarışmacılara ise farklı hediyeler verildi. - ERZURUM