Erzurum'un Kalkınması İçin İl Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Kalkınması İçin İl Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Erzurum\'un Kalkınması İçin İl Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı, Erzurum'un kalkınması için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitimden sağlığa birçok alanda 25 ana başlık belirlendi.

29.12.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı, Erzurum'un potansiyelini ortaya çıkarmak, kalkınmasına katkı sağlamak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ata Uygulama Otelinde gerçekleşen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra; Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, kamu kurumu idarecileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri ve üniversite yönetimi katıldı.

Toplantıda, şehrin çeşitli sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 25 ana başlık belirlendi. Katılımcılar; eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar çok sayıda alanda değerlendirmelerde bulundu. Bu başlıklar, ilerleyen süreçte alt gruplar aracılığıyla detaylandırılacak ve 100 başlık halinde düzenlenecek bir çalıştayda ele alınacak.

Erzurum'un Kalkınması İçin Somut Adımlar Atılacak

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede kurumsal iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şehrin gelişimini hızlandıracak adımların vakit kaybedilmeden atılacağını belirtti. Hacımüftüoğlu: "Hiçbir alanın açıkta kalmayacağı kapsamda çalışmalar yürüteceğiz. Toplantılar sonrasında belirlenen yol haritasıyla Erzurum'un kalkınması için somut adımlar atılacak. Amacımız, Erzurum'u hak ettiği konuma hızla taşımak ve ülke kalkınmasına fayda sağlamak. Bu konuda Atatürk Üniversitesi, tüm bileşenleriyle çizilecek yol haritasında rol almaya hazır" dedi.

Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ise Atatürk Üniversitesinin bilgi birikimi ve donanımlı kadrosuyla bu sürece önemli katkılar sunacağını ifade etti. Özdemir, şu sözlerle toplantının önemine değindi: "Her bir konu, ayrı bir toplantı başlığı olacak kadar değerli. Tespit edilen sorunlara yönelik çözümlerle Erzurum'un 100 yıl boyunca geleceğini şekillendirecek adımlar atılacağına inanıyoruz."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise belediyenin toplantıda alınan her karara tam destek vereceğini belirtti. Aynalı, Erzurum'un kalkınması için tüm imkanların seferber edileceğini dile getirdi.

Program, ana başlıkların belirlenmesi ve bir sonraki toplantının planlanmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Kalkınması İçin İl Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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