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Erzurum'un Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii dualarla ibadete açıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii dualarla ibadete açıldı

Erzurum Müftüsü Rüstem Can ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş'un katılımıyla Karayazı'nın Aşağı Çıkılgan Mahallesinde bulunan cami dualarla ibadete açıldı. Açılış öncesi Cuma namazı kılındı ve hutbe irad edildi. Programa, Kaymakam, İlçe Müftü Vekili ve vatandaşlar da katıldı. Ayrıca, Müftü Can ve Kurul Üyesi Okumuş, Karayazı İlçe Müftülüğü'ne bağlı bir Kur'an kursunu ziyaret etti ve hafızların okumalarını dinledi.

Erzurum\'un Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii dualarla ibadete açıldı
31.12.2023 - 13:08,  Güncelleme: 13:26
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Erzurum'un Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii dualarla ibadete açıldı

1001 Hatim programları kapsamında Erzurum'da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş ile beraber Karayazı'nın Aşağı Çıkılgan Mahallesine giden Erzurum Müftüsü Rüstem Can, burada yapımı tamamlanan, Karayazı Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazı öncesi Kurul Üyesi Fatih Okumuş, sohbet ve hutbe irad etti. Cuma namazı sonrası Karayazı Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii, Müftü Dr. Rüstem Can'ın yaptığı dua ile ibadete açıldı Programa, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Karayazı İlçe Müftü Vekili Abdulgaffur Akdağ, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Dr. Rüstem Can, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş ile beraber, Karayazı İlçe Müftülüğü'ne bağlı Ali Şeker 4-6 Yaş ve Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu da ziyaret etti. Karayazı İlçe Müftü Vekili Abdulgaffur Akdağ'ın da eşlik ettiği ziyarette Müftü Can ve Kurul Üyesi Okumuş, hafızların okumalarını dinledi. 4-6 yaş minik öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Can, kurs öğreticilerine çalışmalarında muvaffakiyetler diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum'un Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii dualarla ibadete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'un Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan Mahallesi Camii dualarla ibadete açıldı - Son Dakika
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