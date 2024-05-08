Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki muhtarlar Aras EDAŞ Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki muhtarlar Aras EDAŞ Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Erzurum\'un Köprüköy ilçesindeki muhtarlar Aras EDAŞ Genel Müdürü\'nü ziyaret etti

Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki muhtarlar, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'ı ziyaret ederek plaket takdim etti. Genel Müdür Akbaş, muhtarlarla yapılan görüşmede ilçenin elektrik kesintilerini asgari seviyeye indirdiklerini ve hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Muhtarlar ise Aras EDAŞ'ın hızlı ve memnuniyet verici hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

08.05.2024 10:51
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Sorumluluk bölgesindeki illerden biri olan, Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki muhtarlar Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'ı ziyaret ederek; plaket takdim etti.

Genel Müdürlük binasında yapılan görüşmeye Genel Müdür Fikret Akbaş, Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal, Kurumsal İletişim Müdürü Murat Caf, Köprüköy İşletme Şefi Recayi Şimşek ve ilçe muhtarları katıldı.

Mahalle muhtarlarıyla Köprüköy'ün ihtiyaç ve beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulunan Genel Müdür Fikret Akbaş, "Yaptığımız yatırımlarla ilçemizde büyük bir iyileşme sağladık. Artık ilçemizde elektrik kesinti sayısı ve sürelerini yok denecek kadar asgari seviyeye indirdik. Bölgemizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda eksik görülen noktalara en iyi ve en kaliteli hizmeti hızlı bir şekilde götürme gayreti içerisindeyiz. Amacımız, sizlere kesintisiz enerji hizmeti sağlamak. Ayrıca sizler bizim için çok değerlisiniz. Halkımızdan gelen taleplerin bize ulaşmasında önemli rol üstleniyorsunuz. Özverinizden ve ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Köprüköy muhtarları, Aras EDAŞ'ın çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerinin hızlı karşılandığını belirtti. Yapılan hizmetlerden dolayı Genel Müdür Fikret Akbaş'a ve Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal'a teşekkür ederek, plaket takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki muhtarlar Aras EDAŞ Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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