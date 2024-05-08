Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada yemlik otu bereketi yaşanıyor - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada yemlik otu bereketi yaşanıyor

Erzurum\'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada yemlik otu bereketi yaşanıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada yemlik otu bereketi yaşanıyor. Yöre insanı tarafından çok sevilen ve bahar aylarında tüketilen yemlik otu, toprakta fışkırmaya başladı. Yemliğin birçok faydası olduğu belirtiliyor, bunlar arasında cilt problemlerini tedavi etme, kolesterolü düzenleme ve tansiyonu düşürme gibi etkileri bulunuyor.

08.05.2024 09:30
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada adeta yemlik otu bereketi yaşanıyor.

Yöre insanı tarafından çok sevilen ve bahar aylarında çokça tüketilen yemlik otu bu günlerde adeta toprak fışkırmaya başladı. Yemliğin insan vücuduna birçok faydasının olduğu yöre insanınca dile getiriliyor. Bunlardan bazıları; ciltteki sivilce izlerini ve lekelerini tedavi edici etkiye sahip olması ve cildin pürüzsüz bir görünüm almasını sağması, kolesterolü düzenlemesi ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirmesi olarak belirtiliyor. Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan yemliğin düzenli tüketilmesi halinde tansiyonu düşürdüğü biliniyor. Oltulu Gürdal Pala, "Yağmurlardan sonra yemlik toplamaya geldik. Bağışıklık sistemine iyi geldiğini biliyorum. Şu an çok miktarda var ve çok güzel bir yiyecek" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada yemlik otu bereketi yaşanıyor - Son Dakika

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