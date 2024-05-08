Erzurum\'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada yemlik otu bereketi yaşanıyor

Yerel

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada adeta yemlik otu bereketi yaşanıyor.

Yöre insanı tarafından çok sevilen ve bahar aylarında çokça tüketilen yemlik otu bu günlerde adeta toprak fışkırmaya başladı. Yemliğin insan vücuduna birçok faydasının olduğu yöre insanınca dile getiriliyor. Bunlardan bazıları; ciltteki sivilce izlerini ve lekelerini tedavi edici etkiye sahip olması ve cildin pürüzsüz bir görünüm almasını sağması, kolesterolü düzenlemesi ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirmesi olarak belirtiliyor. Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan yemliğin düzenli tüketilmesi halinde tansiyonu düşürdüğü biliniyor. Oltulu Gürdal Pala, "Yağmurlardan sonra yemlik toplamaya geldik. Bağışıklık sistemine iyi geldiğini biliyorum. Şu an çok miktarda var ve çok güzel bir yiyecek" dedi. - ERZURUM