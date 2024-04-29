Erzurum'un Oltu ilçesine bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesine bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı

Erzurum\'un Oltu ilçesine bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan zeytincilik projesi kapsamında, Erzurum Valiliği tarafından finanse edilen bin 300 adet zeytin fidanı çiftçilere hibeli olarak dağıtıldı. Çiftçilere fidanların dikimi ve bakımı hakkında bilgi verildi.

29.04.2024 12:53
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Erzurum'un Oltu ilçesinde çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı.

Erzurum'un Karadeniz bölgesine sınır olan Oltu ilçesinde, Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilçede zeytinciliğin geliştirilmesi projesi çerçevesinde Erzurum Valiliği Yatırıp İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından finanse edilen bin 300 adet Yusufeli (Butku Zeytini) Arıtaş, Destebaşı, Canpınar, Elmadüzü ve Güryaprak Mahalleleri'nin Anzavderebağları mevkiindeki tarım arazisi bulunan 90 çiftçiye yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı. Tarım İlçe Müdürü Temel Aslan, çiftçilere fidanları nasıl dikileceğini ve bakımı hakkında bilgi verdi.

Daha önce Oltu ilçesinde 400 zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştı. İlçede son on yıldır çiftçiler kendi imkanları ile zeytin yetiştirmeye başladı ve ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Devlet de bu üretimin artması için çiftçilere fidan desteğinde bulunmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesine bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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