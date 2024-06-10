Erzurum'un sevilen güreşçisi Dursun Ali Kishalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'un sevilen güreşçisi Dursun Ali Kishalı son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un sevilen simalarından ve ömrünü güreş sporuna adayan Dursun Ali Kishalı (81) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına birçok önemli isim katıldı.

10.06.2024 15:44
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Erzurum'un sevilen simalarından ve ömrünü güreş sporuna adayan Dursun Ali Kishalı (81) son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Güreş Hakemi Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile Olimpik Güreş Hakemi Yusuf Sadri Kishalı ve Ahmet Hamdi Kishalı'nın babaları Dursun Ali Kishalı için Narmanlı Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Tortumspor Başkanı Cüneyt Kishalı, kurum yöneticileri, spor camiası, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi mensubu, sevenleri, Kishalı ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Kishalı'nın cenazesi Asri Mezarlıkta dualarla toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un sevilen güreşçisi Dursun Ali Kishalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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