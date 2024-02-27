Aşkale\'nin Yumruveren köyünde kar hayatı felç ediyor

Yerel

Yaklaşık 2 bin 400 rakımı ile kış aylarında bambaşka bir görünüme bürünen Aşkale'nin Yumruveren köyünde kar zaman zaman hayatı felç ediyor.

Karı ve kışı ile meşhur Erzurum'da bazı yerleşim yerleri bunun zorluğunu çok daha fazla yaşıyor. Aşkale ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Yumruveren köyüne her kış yağan kar, mayıs ayına kadar etkili oluyor. Baharın gelmesini umutla bekleyen vatandaşlar karlı günleri yaşamaya devam ediyor. Yüksek rakımdaki Yumruveren köyünde bazen kar yolu kapatıyor ve vatandaşlar uzun süre ekiplerin yolu trafiğe açmasını bekliyor. Karla kaplı köyde vatandaşlar da bir yandan bacalarını küremeye çalışıyor. - ERZURUM