Aşkale'nin Yumruveren köyünde kar hayatı felç ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aşkale'nin Yumruveren köyünde kar hayatı felç ediyor

Aşkale\'nin Yumruveren köyünde kar hayatı felç ediyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Yumruveren köyünde kış aylarında etkili olan kar, hayatı felç ediyor. Karla kaplı köyde vatandaşlar yolların açılmasını beklerken, kendi evlerinde de kar temizliği yapıyorlar.

27.02.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 2 bin 400 rakımı ile kış aylarında bambaşka bir görünüme bürünen Aşkale'nin Yumruveren köyünde kar zaman zaman hayatı felç ediyor.

Karı ve kışı ile meşhur Erzurum'da bazı yerleşim yerleri bunun zorluğunu çok daha fazla yaşıyor. Aşkale ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Yumruveren köyüne her kış yağan kar, mayıs ayına kadar etkili oluyor. Baharın gelmesini umutla bekleyen vatandaşlar karlı günleri yaşamaya devam ediyor. Yüksek rakımdaki Yumruveren köyünde bazen kar yolu kapatıyor ve vatandaşlar uzun süre ekiplerin yolu trafiğe açmasını bekliyor. Karla kaplı köyde vatandaşlar da bir yandan bacalarını küremeye çalışıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşkale'nin Yumruveren köyünde kar hayatı felç ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Aşkale'nin Yumruveren köyünde kar hayatı felç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement