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Erzurum Valiliği Dolandırıcılık Vakalarına Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Erzurum Valiliği Dolandırıcılık Vakalarına Karşı Uyarıyor

Erzurum Valiliği, son günlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, çeşitli kurumlar adına arayarak bağış ve yardım kampanyası talebinde bulunanlara karşı dikkatli olunması gerektiği dile getirildi. Vatandaşlar, herhangi bir kamu kurumunun ya da yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle kişisel bilgilerini isteyen veya yardım adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar etmemeleri konusunda uyarıldı.

Erzurum Valiliği Dolandırıcılık Vakalarına Karşı Uyarıyor
30.01.2024 - 13:49,
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Erzurum Valiliği son günlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, çeşitli kurumlar adına arayarak bağış ve yardım kampanyası talebinde bulunanlara karşı dikkatli olunması gerektiği dile getirildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kıymetli hemşerilerimiz, bazı şahısların Erzurum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı adına aradığını söyleyerek vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini istediği, çeşitli gerekçelerle resmi kurumlar adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Herhangi bir kamu kurumunun ya da yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle sizden kişisel bilgilerinizi isteyen veya yardım adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulununuz." - ERZURUM

Kaynak: İHA
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