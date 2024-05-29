Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemleri konuşmak üzere toplandı. 2024 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için 'Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu' toplantısı, Erzurum İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlendi.

29.05.2024 09:44
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Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemleri konuşmak üzere toplandı.

2024 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için "Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu" toplantısı, Erzurum İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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