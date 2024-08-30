Erzurum Valiliği'nden 'Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi' - Son Dakika
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Erzurum Valiliği'nden 'Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi'

Erzurum Valiliği\'nden \'Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi\'

Erzurum Valiliği, 'Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında, Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli rol oynayan 23 Tabya, gönüllü kurumlar tarafından korunacak ve tanıtımları yapılacak. Ayrıca, Tabya bölgelerinde kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek, çevresel koşullar düzenlenecek ve faaliyetler değerlendirilerek ödül takdim edilecektir.

30.08.2024 14:18
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Erzurum Valiliği'nce "Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" hayata geçiriliyor.

Gerek 93 Harbi'nde Nene Hatun'un öncülüğünde Erzurum halkının Türk tarihine altın harflerle yazılmış destansı direnişini, gerekse milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve Erzurum halkının sahip olduğu yüksek seciyeyi vurgulamak amacıyla Valiliğimiz tarafından "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" hayata geçirildiği belirtildi.

Erzurum Valiliğince konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Kültürel mirasımızın korunması noktasında hayata geçirilen proje kapsamında; Osmanlı- Rus Savaşı'nda şehrimizin savunmasında hayati rol oynayan 23 Tabyanın, gönüllü 23 kurum, kuruluş ve STK'nın uhdesine verilerek bu kurumlar eliyle

farkındalık oluşturmak adına; Tanıtımlarının yapılması, Yıl içerisinde Tabya bölgelerinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, Toplumsal duyarlılık faaliyetleriyle temizlik, tarihsel derlemeler ve belirlenecek diğer çalışmalarla çevresel koşulların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Yıl sonu itibarıyla 23 kurum, kuruluş ve STK uhdesindeki Tabyalarda gerçekleştirilen faaliyetler, değerlendirme kurulunca belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek "2024 yılı Erzurum- Tarihin İzinde Ecdada Vefa Ödülü" takdim edilecektir.

Bu doğrultuda Tabyaların sorumluluk dağılımı, gönüllü kurum, kuruluş ve STK'ların başvuruları doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, ilgililerin 02.09.2024 tarihine kadar Valiliğimize gerekli başvuruları yapmaları gerekmektedir. Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği'nden 'Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi' - Son Dakika

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