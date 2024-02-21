Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selman Solhan'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Seminerde, şehirdeki kamu kurum yönetici ve personeline resmi yazışmaların önemi anlatıldı. Vali Mustafa Çiftçi, açılış konuşmasında resmi yazışmaların kaliteyi gösterdiğini vurguladı. Seminer, bugünkü oturumun ardından sona erecek.

21.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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Erzurum Valiliği tarafından personel eğitim seminerleri kapsamında düzenlenen "Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri" yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selman Solhan'ın sunumuyla düzenlenen seminer ile şehrimizdeki kamu kurum yönetici ve personeline eğitim verildi. Seminerin açılış konuşmasında resmi yazışmaların önemine örnekler vererek değinen Vali Mustafa Çiftçi, Nihat Aytürk Hoca'nın "Belge memurun, memur ise kurumun kalitesini gösterir." ifadelerini hatırlattı. Hizmet içi eğitim semineri, bu günkü oturumun ardından sona erecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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