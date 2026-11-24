Erzurum Valisi Aydın Baruş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Baruş, mesajında öğretmenliğin insan yetiştirme sorumluluğunu bilgi, sevgi, sabır ve vicdanla birleştiren müstesna bir meslek olduğuna dikkati çekti. Bir milletin geleceğinin yetiştirdiği nesillerin ufkunda, o nesillerin ufkunun ise öğretmenlerin emeğinde hayat bulduğunu belirten Baruş, şu ifadeleri kullandı "Bir çocuğun yeteneğini keşfetmek, ona kendine güvenmeyi öğretmek, hayallerine ulaşması için yol göstermek ve hayatı boyunca taşıyacağı değerlerin oluşmasına katkı sunmak, öğretmenlerimizin en kıymetli eseridir. Hızla değişen dünyamızda bilginin ötesine geçip evlatlarımıza ahlakı, vicdanı, vatan sevgisini ve insanlık değerlerini aşılayan en güçlü rehberler öğretmenlerimizdir."

Erzurum'un ilim ve irfan geleneğiyle asırlardır Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Baruş, kentte görev yapan öğretmenlerin bu köklü mirası geleceğe taşıyan en önemli güç olduğunu ifade etti. Baruş, şehrin her köşesinde ve okulunda büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerin yalnızca öğrencilerin değil, Erzurum'un ve ülkenin yarınlarının da teminatı olduğunu kaydetti.

Ülkenin dört bir yanında, en zorlu şartlarda dahi görevini aşkla icra eden eğitim neferlerine teşekkür eden Vali Aydın Baruş, mesajını şöyle tamamladı: "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve görevleri başında şehit düşen eğitim neferlerimizi saygı ve minnetle anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun."