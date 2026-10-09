Erzurum valisi Baruş: "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır" - Son Dakika
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Erzurum valisi Baruş: "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır"

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Erzurum valisi Baruş: "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır"
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesini ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesini ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentteki sivil toplum kuruluşu ve vakıf ziyaretleri kapsamında Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Rıza Demir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Baruş, vakıf yöneticileriyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır"

Şehit aileleri ve gazilere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ve projelerin masaya yatırıldığı ziyarette konuşan Vali Aydın Baruş, devletin her zaman kahramanların yanında olduğunu vurguladı. Vali Baruş, "Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetler ile kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik her türlü desteği kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Vakıf Başkanı Rıza Demir ve yönetim kurulu üyelerinin Vali Baruş'a yakın ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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