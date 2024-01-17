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Erzurum Valisi Kan Bağışı Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Kan Bağışı Etkinliğine Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bir özel okulun düzenlediği 'Kan Bağışı' etkinliğine katıldı. Okulun 12. sınıf öğrencileri tarafından davet edilen Vali Çiftçi, kan bağışı yapan öğrencilere destek verdi.

Erzurum Valisi Kan Bağışı Etkinliğine Katıldı
17.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:15
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da bulunan bir özel okul öğrencilerinin daveti üzerine, okulda düzenlenen "Kan Bağışı" etkinliğine katıldı.

Okulun 12. sınıf öğrencilerinden Yusuf Genç, Emirhan Özbey ve 6 kişiden oluşan öğrenci ekibi, okul bitirme projesi kapsamında hazırladıkları "Kan Bağışı" etkinliğine, sosyal medya üzerinden Vali Mustafa Çiftçi'yi davet etti. Türkiye'nin en çok kan veren (41 kez) Valisi olarak öğrencilerin davetini kabul eden Çiftçi, okulu ziyaret ederek kan bağışı yapan öğrencilere destek verdi. Öğrencileri yapmış oldukları projeden dolayı tebrik eden Vali Çiftçi, toplumsal sorumluluk adına yapılan bu tür faaliyetlerin kan bağışı hassasiyetini arttıracağını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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