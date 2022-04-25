Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi

25.04.2022 09:41
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bölgemize bir tane terör unsuru bulunmamaktadır.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bölgemize bir tane terör unsuru bulunmamaktadır. Ama olmayacağı anlamına da gelmemektedir. 24 saat uyanık olmak zorundayız." dedi.

Vali Okay Memiş, iftarını Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle açtı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Memiş, polislerden tüm vatandaşlara karşı eşit mesafede olmalarını istedi.

Memiş, "Türk, Kürt, Çerkez hepimiz bu güzel vatanda et ve tırnak gibiyiz. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan ülkemizin yasalarına harfiyen uymak zorundayız. Biz herhangi bir dernekten herhangi bir STK'dan maaş alan insanlar değiliz. Bizler devletten maaş alan insanlarız ve devlet bize maaş ödemek için Sen Türk müsün Kürt müsün? diye sormaz. Bunun için tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede olmak zorundayız. Eline silah alıp bu ülkeyi bölmek isteyen eşkıyaya karşı ise toleransımız sıfır." şeklinde konuştu.

"24 saat uyanık olmak zorundayız"

"Erzurum'da göreve başladığımızda var olan terör unsurlarını tamamını bertaraf ettik" diyen Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Allah hepinizden razı olsun. Şu anda bölgemize bir tane terör unsuru bulunmamaktadır. Ama olmayacağı anlamına gelmemektedir 24 saat uyanık olmak zorundayız. Tüm ekiplerimizle uyumlu çalışıyoruz. 20 ilçeye 2000 köyümüze yaklaşık 1milyon nüfusa hizmet ediyoruz. Burası cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer. 2 yıldır da pandemi ile mücadele ediyoruz. Hem emniyet teşkilatı olsun hem Jandarma teşkilatımız olsun görevlerinizi çok iyi yaptınız. Sağlıkçılarımız büyük kahramanlık gösterdi ama o kurallarını uygulayan da bizim polisimiz ve jandarmamızdır. Zabıta tedbirlerini uygulamasaydık başarılı bir şekilde pandemiyi atlatamazdık. Bu konuda da çok başarılıydınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum."

Memiş'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. - ERZURUM

Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi

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Erzurum Valisi Okay Memiş, polislerle iftar programına katıldı Açıklaması Erzurum Valisi Okay Memiş, polislerle iftar programına katıldı Açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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