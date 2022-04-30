Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu

30.04.2022 12:28
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu

Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve öğretmenlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve öğretmenlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ve Hotels Palandöken'de düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır, Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Tör, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykal Yağmur, sağlık ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile öğretmenler katıldı.

Yemek öncesi katılımcılara seslenen Vali Memiş, iftarda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu görevlilerine pandemi döneminde yaptıkları fedakarlıklardan ötürü teşekkür eden Memiş, "Canlarını hiçe sayan ve tek gayeleri vatandaşa hizmet olan sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına, öğretmenlerimize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kamu personellerimize teşekkür ediyorum. Pandemi boyunca büyük bir yükü omuzladınız." dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile son buldu. - ERZURUM

Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu

YORUMLAR
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Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftar yaptı Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftar yaptı Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek

İl Sağlık Müdürü, 112 Acil Çağrı, Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu - Son Dakika


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